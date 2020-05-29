Господдержку в РФ могут получить лишь 9% малых и средних предприятий

https://static.news.ru/photo/18817542-a199-11ea-b253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мерами государственной поддержки для малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться только 9% предприятий. Об этом заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Мы продолжаем говорить, что сегодня только 9% от МСП [малые и средние предприятия] имеют возможность получить эти меры поддержки. А остальной бизнес остался наедине с проблемами, которые должен решать: падение выручки и вопросы сохранения занятости, перевод сотрудников на удалённые форматы, обеспечение кредитов, — заявила Чупшева на сессии международного форума «Неделя российского бизнеса».

По её словам, ключевое замечание бизнесменов — это по каким критериям отрасли относятся к пострадавшим. Она отметила, что Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) показал себя неэффективным. Чупшева считает, что нужно дать бизнесу максимальную возможность получить меры господдержки, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что коронавирус повлиял на бизнес почти 70% предприятий в РФ. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.