https://static.news.ru/photo/77e9d560-540f-11ea-986c-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

ГД в первом чтении одобрила пакет законопроектов, которые призваны улучшить условия развития малого и среднего бизнеса.

Первый документ закрепляет налоговый режим для малого бизнеса. Эта проверка предусматривает переходный период для налогоплательщиков, использующих УСН. А вторая поправка исключает любую обязанность предоставления налоговой декларации. Закон вступит в силу с 1 июля, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Партия Роста предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину освободить малый и средний бизнес от налогов на три года и провести налоговую амнистию для предпринимателей малого бизнеса.