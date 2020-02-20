ГД в первом чтении одобрила пакет законопроектов, которые призваны улучшить условия развития малого и среднего бизнеса.
Первый документ закрепляет налоговый режим для малого бизнеса. Эта проверка предусматривает переходный период для налогоплательщиков, использующих УСН. А вторая поправка исключает любую обязанность предоставления налоговой декларации. Закон вступит в силу с 1 июля,
Как ранее писал NEWS.ru, Партия Роста предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину освободить малый и средний бизнес от налогов на три года и провести налоговую амнистию для предпринимателей малого бизнеса.
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