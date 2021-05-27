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Число желающих открыть свой бизнес во время кризиса не уменьшилось

09:14, 27 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, количество россиян, желающих заняться бизнесом, не уменьшилось. Открыть своё дело в ближайшее время планируют 13% опрошенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование IFORS Research.

Согласно трём волнам исследования по России — февраль 2020 года, июнь 2020 года, апрель 2021 года, — желание россиян попробовать себя в предпринимательском деле сохраняется на одном уровне. Последний замер, произведённый в апреле 2021 года, показал, что 13% россиян хотели бы открыть своё дело в ближайший год, — следует из отчёта.

Специалисты подчеркнули, что этот показатель стабилен, несмотря на непростую ситуацию в бизнес-среде.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, за исключением работающих студентов, неработающих пенсионеров, предпринимателей и женщин в декретном отпуске.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). В закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в Основы законодательства РФ о нотариате вносятся изменения, исключающие требование о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при подаче документов на получение статуса ИП. 

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