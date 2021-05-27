Число желающих открыть свой бизнес во время кризиса не уменьшилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Кузнецова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Приватизация госимущества в 2017–2019 годах была исполнена только на четверть от запланированного к продаже количества пакетов акций, что является рекордно низким показателем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анализ Счётной палаты.

В части приватизации долей государства в акционерных обществах и ООО план исполнен на 25%. Так, из девяти запланированных к приватизации пакетов акций крупнейших компаний реализован только один — 100% в...