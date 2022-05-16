«Черкизово» приобрела финскую сеть быстрого питания Sibylla

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16 мая компания «Черкизово» приобрела у финской фирмы Atria сеть фастфуда Sibylla. В сделку вошли контракты на поставку продукции более чем в четыре тысячи точек быстрого питания, а также на оборудование и рецептуру, пишет «Компания».

В сделку «Черкизово» и Atria, которая завершилась 16 мая, также вошли контракты на поставку продукции более чем в четыре тысячи точек быстрого питания, «оборудование и рецептуры», — сообщили в пресс-службе «Черкизово».

Стало известно, что для финского предприятия продажа сети фастфуда в России не повлечёт значимых убытков: российский рынок приносил Atria всего 1,5% от общей прибыли. Сеть Sibylla открылась в РФ в 2005 году, рестораны предприятия располагаются в основном на заправочных станциях.

Ранее стало известно, что рестораны «Макдоналдс» возобновят работу в России, однако в другом формате. Компания сохранит коллективы работников и сами кафе, однако к середине июня российскую сеть ждёт ребрендинг и новое имя.

Агентство Reuters сообщало, что «Макдоналдс» окончательно ушёл с российского рынка. По его данным, компания начала продажу российского бизнеса и рассчитывает списать расходы в размере $1,4 млрд.

Руководство «Макдоналдса» 8 марта сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Как заявили в пресс-службе компании, 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжили получать зарплату.