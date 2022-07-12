Lush закроет бизнес в России «Коммерсант»: британская косметическая сеть Lush закрывает бизнес в России

Фото: vk.com/lush_russia

Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush намерен закрыть в России все оставшиеся магазины. На данный шаг он решился после того, как выяснилось, что организовать поставки в Россию невозможно даже по параллельному импорту, сообщает «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты считают, что Lush, работавший на российском рынке с 2001 года, выпускал продукцию, не отличающуюся эксклюзивностью, поэтому потребителям удастся найти замену.

Также газета со ссылкой на источник указала на то, что владелец сети пока оставляет за собой интернет-магазин, рассчитывая через него распродать запасы со складов. Другой собеседник издания уточнил, что компания переживает процесс ликвидации, хотя работу в России остановила в еще марте.

Ранее стало известно, что американская фармацевтическая компания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, которые также выпускаются другими производителями. При этом компания продолжит продавать свои препараты, которые не имеют аналогов.