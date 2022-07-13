Bloomberg узнал о рекордных поставках топлива из России на Ближний Восток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия на фоне санкций нарастила поставки дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки на Ближний Восток, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. В июне объемы поставок достигли 155 тысяч баррелей в сутки, что стало максимумом с начала 2016 года.

По данным агентства, в основном Россия поставляла на Ближний Восток мазут, используемый в качестве топлива для судов, промышленных печей и отопительных приборов. Кроме того, поставки включали бензин, реактивное и дизельное топливо и ряд других нефтепродуктов. Более трети всех грузов пришлись на центр торговли и хранения нефти Фуджейру на востоке ОАЭ.

В июле, по прогнозу Vortexa, поставки российского топлива на Ближний Восток побьют июньский рекорд и за период с 1 по 11 июля превысят 220 тысяч баррелей. Однако эти поставки составляют лишь небольшую часть всего российского экспорта нефтепродуктов и не компенсируют падение поставок в Европу, которые с февраля по июнь сократились более чем на 500 тысяч баррелей в сутки.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что запрет ЕС на поставки российской нефти морским путём вынудит РФ нарастить торговлю сырьём в Азии, особенно в Индии и Китае. При этом решение ЕС вызовет дополнительный рост цен и ещё больший дефицит углеводородов во всём мире, что позволит РФ компенсировать потери из-за санкций ЕС благодаря продажам пусть и меньших партий, но по более выгодным ценам.