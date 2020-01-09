https://static.news.ru/photo/8a5c7082-3375-11ea-835b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производитель медицинского оборудования, американская компания Masimo, обвинила корпорацию Apple в том, что те использовали их разработки при создании своих смарт-часов. Такие данные содержатся в документах, которые поступили в базу федерального суда Центрального округа штата Калифорния.

Адвокаты производителя медоборудования утверждают, что речь идёт о датчиках, с помощью которых можно измерять уровень кислорода в крови, и которые используются в Apple Watch, передаёт ТАСС.

В иске указано, что в 2013 году Apple предложили Masimo сотрудничать. После этого в Купертино ознакомились с некоторыми разработками медиков и подписали соглашение о неразглашении. После этого, как утверждает истец, в корпорацию перешли несколько специалистов, владеющих информацией о последних разработках.

В Masimo считают, что Apple использовала без разрешения около десятка разработок. Производитель медоборудования требует, чтобы ему выплатили компенсацию. Кроме того, Masimo просит суд вынести запрет на использование своих технологий.

Как писал NEWS.ru, ранее Apple начала автоматически сканировать изображения, сохранённые в облачном хранилище iCloud. Таким образом в Купертино проверяют фотографии на предмет жестокого обращения с детьми, в том числе и сексуального насилия.