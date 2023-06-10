Российские акционеры получили право управления предприятиями Essity

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Шведская компания Essity передала право управления своими производственными мощностями в России местным акционерам, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минпромторга РФ. Деятельность предприятия в РФ продолжится, а рабочие места будут сохранены, добавили в министерстве.

Решение Essity о закрытии бизнеса в России не повлияет на ассортимент и объемы выпускаемой продукции.

Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам. Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на ее стоимость, — следует из заявления Минпромторга.

Essity, работавшая в России с 1994 года, производит порядка 70 различных товаров личной гигиены. Компания, в частности, владеет брендами туалетной бумаги Zewa, прокладок Libresse, а также подгузников Libero.

Ранее крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson предупредил российских партнеров о приостановке импорта контактных линз в страну. Речь идет о продукции брендов Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.