https://static.news.ru/photo/6ab996ea-447f-11ea-b4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manuel Blondeau/Aop.Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Airbus выплатит штраф в €3,59 млрд силовым структурам Великобритании, Франции и США, которые обвиняли её в коррупции. Данные выплаты должны покрыть и издержки властей в течение всего времени, пока шло разбирательство, начавшееся в 2016 году.

Об этом сообщается на сайте Airbus.

Авиастроительную компанию обвиняли в том, что она давала взятки чиновникам, когда выходила на новые рынки. Всего коррумпированы были должностные лица 15 стран, в том числе России.

Airbus, которая признала вину, заплатит €2,083 млрд Национальной финансовой прокуратуре Франции, €984 млн — британскому Бюро по борьбе с крупным мошенничеством, €526 млн и €9 млн соответственно — Минюсту и Госдепу США.

Заключённые Airbus соглашения будут действовать почти четыре года. Если в течение этого срока компания снова будет уличена в коррупции, судебные разбирательства возобновятся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года. Грузовой супертранспортёр разработан компанией Airbus для перевозки компонентов самолётов между производственными площадками в Европе и линиями конечной сборки во Франции, Германии и Китае.