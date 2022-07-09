«Аэрофлот» скоро получит новые российские самолеты МС-21 Глава Минтранса Савельев заявил о скором поступлении самолетов МС-21 в парк «Аэрофлота»

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

«Аэрофлот» скоро получит новые пассажирские самолеты МС-21, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на форуме «Территория смыслов». Как передает ТАСС, лайнеры отличаются большими иллюминаторами, вместительными багажными полками и просторным салоном.

МС-21 — это сверхпередовой самолет <...>. Это самолет не просто конкурент [западным воздушным судам], у него есть ряд конкурентных преимуществ по отношению к ним, это качество сервиса. <...> Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк «Аэрофлота». Самолет, у которого большие иллюминаторы, очень большие багажные полки, очень большое пространство в салоне, например, — сказал Савельев.

В середине июня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что авиакомпаниям поставят около тысячи самолетов российского производства. По его словам, это должны быть 270 МС-21, по 70 Ил-114-300 и Ту-214, а также 12 Ил-96-300 и 142 SSJ New, в которых увеличат количество отечественных комплектующих.