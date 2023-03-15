Юрист объяснил, как получить компенсацию за пробитое в яме колесо Юрист Егоров: получить компенсацию за ремонт пробитых в яме колес можно через суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водители могут получить компенсацию за ремонт пробитых в яме колес через суд, рассказал «МК в Новосибирске» юрист Сергей Егоров. По его словам, часто такие обращения решаются в пользу автомобилистов. Эксперт пояснил, что пострадавшие имеют законное право на возмещение ущерба, если размеры ямы превышают установленные ГОСТом значения.

По ГОСТу яма может иметь длину не более 15 см, глубину — не более 5 см, площадь — не более 60 см². Если превышен один из этих параметров, пострадавший автомобилист имеет право получить компенсацию, — объяснил Егоров.

Водителю, который пробил колесо, необходимо остановиться, вывесить знак аварийной остановки, вызвать ГИБДД и зафиксировать время и место происшествия, пояснил юрист. Важно измерить ширину, длину и глубину ямы, а также сфотографировать ее. Сотрудники ГИБДД также зафиксируют размеры ямы, после чего они примут решение по факту ДТП, которое следует приложить к делу при обращении в суд. Помимо того, для получения компенсации потребуются документы о расходах на ремонт колеса. Иск при этом следует подавать против собственника дороги, подчеркнул эксперт.

При обращении в суд также надо выяснить, на чьем балансе находится дорога с ямой. В городской черте за содержание дорог, как правило, мэрия отвечает, федеральные трассы ТУАД (Территориальное управление автомобильных дорог. — NEWS.ru) содержит, районные и сельские дороги — как правило, местные администрации, — отметил Егоров.

Автоэксперт Дмитрий Славнов ранее дал советы женщинам по замене пробитого колеса. По его словам, для этого нужно убрать автомобиль подальше от проезжей части, а затем попытаться снять поврежденное колесо и поставить запаску. Также он напомнил, что всегда можно вызвать эвакуатор. В экстренной ситуации, когда поставить запасное колесо не удается, можно заделать дырку в колесе жгутом или саморезом.