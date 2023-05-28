В Минпромторге намерены изменить порядок локализации автомобилей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минпромторг РФ готовится изменить порядок локализации промышленной продукции, производимой в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с идеей постановления. Эти изменения предполагают перераспределение баллов в системе оценки локализации автомобилей от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей машин в пользу автокомпонентов.

Балльная оценка локализации в этом секторе была введена четыре года назад. Она также позволяла компаниям, подписавшим специальный инвестиционный контракт, претендовать на участие в госзакупках транспортных средств и программах поддержки спроса на автотехнику. Пропорционально набранному количеству баллов заводы получали промышленные субсидии, которые в отрасли считают компенсацией утилизационного сбора.

Ранее Госдума одобрила закон, исключающий для промышленных предприятий возможность проводить компенсационные мероприятия по улучшению качества воздуха в городах, вошедших в эксперимент по квотированию выбросов. Против принятия этого закона выступали прпедставители Российского союза промышленников и предпринимателей. Эксперимент по квотированию выбросов промышленными предприятия правительство РФ запустило с 1 января 2020 года. Он будет продолжаться до конца 2026 года.