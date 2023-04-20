Российским промышленникам отказали в возможности чистить воздух Госдума приняла закон об отказе от компенсаций при несокращении выбросов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы одобрили закон, исключающий для промышленных предприятий возможность проводить компенсационные мероприятия по улучшению качества воздуха в городах, вошедших в эксперимент по квотированию выбросов. Об этом пишет «Коммерсант». Ранее против принятия этого закона выступал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Эксперимент по квотированию выбросов промышленными предприятия правительство РФ запустило с 1 января 2020 года. Он будет продолжаться до конца 2026 года. В рамках эксперимента эксперты Роспотребнадзора определяют в каждом из городов-участников перечень приоритетных загрязняющих веществ и перечень объектов, для которых устанавливают дополнительные квоты на выброс. К эксперименту в настоящее время подключились Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Норильск, Челябинск, Астрахань, Иркутск, Ростов-на-Дону и ряд других городов

При этом изначально предполагалось, что компании, которые не смогут соблюсти квоты, имеют возможность провести компенсационные мероприятия — например, рекультивацию свалок или озеленение территории. В случае превышения квот и непринятия компенсационных мер предполагался штраф в размере до 5% от оборота конкретного предприятия.

В дальнейшем в Минприроды решили отказаться от возможности проведения компенсационых мероприятий при невыполнении квот. В РССП считают, что таким образом эксперимент превращается для предприятий в дополнительный налог.

Ранее специалисты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщили, что российскими регионами с наиболее загрязнённым воздухом стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. По их мнению, на среднестатистического россиянина приходится 153 килограмма вредных веществ в воздухе, при этом в указанных областях на одного человека фиксируется 1,8 и 1,3 тонны соответственно