Стало известно, какие автомобили оказались самыми дефицитными в России Дилер Стариков: на российском авторынке не хватает седанов, дефицит сохранится в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в 2023 году на автомобильном рынке сохранится дефицит предложений. В настоящее время он наиболее заметен в сегменте седанов. Об этом РИА Новости рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. Он отметил, что параллельный импорт несколько улучшает ситуацию, но полностью решить ее не может.

Безусловно, нужно понимать, что полностью решить вопрос с дефицитом параллельный импорт не сможет и нехватка автомобилей, как и сейчас, в 2023 году будет одним из наиболее влиятельных трендов. Сегодня, если рассматривать по моделям, то дефицит наиболее заметен в сегменте седанов. По кроссоверам и внедорожникам предложение на рынке заметно шире, — сказал дилер.

Он добавил, что параллельный импорт способен оказать положительное влияние на ситуацию с наличием автомобилей в целом. При этом у дилеров стали появляться такие модели, которые раньше официально не поставлялись в Россию.

В начале ноября представители отрасли сообщали, что автомобилей массового сегмента европейских, американских и японских брендов в автосалонах страны хватит до конца года или максимум до следующего марта, если поставки не возобновятся.

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что к концу 2022 года на российском автомобильном рынке осталось 14 брендов из 60, присутствовавших в январе. При этом три из них — российские, а остальные представляют Китай.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году автомобильный рынок России составил 1,6 млн легковых и коммерческих автомобилей. В январе — октябре 2022 года рынок едва достиг показателя в 500 тысяч автомобилей.

Глава совета директоров компании «Автотор» Валерий Горбунов предположил, что восстановление российского автомобильного рынка до докризисных показателей возможно к 2028-2029 годам. Он отметил, что такие сроки возможны при текущих темпах восстановления отрасли, однако не исключен и более продолжительный спад.