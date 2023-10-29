Самые угоняемые авто в России: какие машины ГИБДД проверяет чаще всего «Известия» рассказали о подозрительных для сотрудников ГИБДД машинах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автоэксперты назвали самые угоняемые марки машин в России, в связи с чем эти авто намного чаще попадают под проверки ГИБДД. Какие автомобили в зоне риска и на что следует обратить внимание водителям?

Какие автомобили угоняют в 2023 году

Технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов рассказал «Известиям», что в 2023 году число угонов в России снизилось в 2–3 раза. Лидеры рейтинга — марки Kia, Hyundai, Mitsubishi, Ford и Lexus. Как отмечает издание в своем исследовании, на российском авторынке сейчас наблюдается дефицит этих брендов.

Часто угоняют автомобили Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Land Rover и Range Rover. По словам члена московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислава Шурховецкого, высоки шансы, что эти модели сотрудники ГИБДД отправят на экспертизу в ходе перерегистрации.

Какие автомобили вызывают больше всего подозрений у ГИБДД

Помимо вышеуказанных авто, инспекторам могут показаться подозрительными машины среднего класса низкой стоимости с так называемыми особенными номерными знаками. Необычные буквенно-цифровые сочетания, как правило, используют сотрудники определенных государственных структур, которые предпочитают передвигаться на автомобилях представительского класса.

«За так называемые зеркальные номера владельцу придется выложить достаточно крупную сумму. Поэтому такие особенные номера выглядят подозрительно на недорогих и старых автомобилях», — отмечает Шурховецкий.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На что обращают внимание сотрудники ГИБДД в первую очередь

Председатель коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Екатерина Антонова рассказала «Известиям», что наиболее тщательно сотрудники ГИБДД проверяют VIN-номер и номер двигателя. Дорожная полиция проверяет их на соответствие данным в паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС), а также на наличие признаков подмены этих номеров.

Инспекторы уделяют повышенное внимание незаконным конструктивным изменениям автомобиля, утверждает Антонова. Речь идет, в частности, о самовольной установке газобалонного оборудования, изменении типа кузова или его цвета, переносе рулевого управления, установке двигателя с другими характеристиками, а также изменении местоположения и количества сидений. Подозрения у сотрудников ГИБДД вызовут полуразбитые автомобили, отмечается в исследовании.

«Любой из перечисленных факторов может стать причиной для сомнений сотрудников ГИБДД в технической состоятельности и юридической чистоте автомобиля. Основные риски, которые несет владелец авто с подозрительными признаками, это потеря времени на экспертизу и лишние расходы», — резюмирует эксперт Рязанов.

В связи с тем, что рынок поддержанных авто в России достаточно обширный, существует риск приобрести угнанный автомобиль, который точно вызовет подозрения у сотрудников ГИБДД, подчеркивает Антонова.

«Если же вы уже приобрели автомобиль с подозрительными для сотрудников ГИБДД признаками, то по возможности устраните их, например, если речь идет о каких-то конструктивных особенностях. Если же есть способ узаконить эти изменения, то сделайте это. Конечно, потребуется время, зато вы будете спокойны и в дальнейшем, когда соберетесь продавать такое авто, столкнетесь с меньшими проблемами», — констатирует автоэксперт.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Угоняют ли китайские автомобили

В августе вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал, что в связи с повышенным спросом на китайские авто в будущем их станут чаще угонять.

«В контуре трех лет будет нарастать количество угоняемых „китайцев“, причем угоняемых и под разбор, и под перебив номеров. Думаю, в топе риска будет Kaiyi как самый дешевый седан, который будет востребован в сервисах такси. Эту марку начали собирать на калининградском „Автоторе“. Когда они выйдут на большие мощности, машина станет одним из лидеров по угону, потому что на нее будет большой спрос. Что касается других китайских марок, нужно смотреть на то, какие из них будут в числе самых массовых авто. Например, кроссоверы из Китая особо не поменяют статистику, потому что продаются в небольшом количестве», — объяснил Шапарин в интервью радио Sputnik.

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