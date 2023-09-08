Россиянам напомнили, за что приставы могут арестовать машину Судебные приставы могут арестовать автомобиль за неуплаченные штрафы

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Судебные приставы могут арестовать автомобиль за неуплаченные штрафы, алименты или налоги, долги по коммунальным платежам или по кредиту, в случае неправильного оформления документов на автомобиль или разделе имущества при разводе, напомнили россиянам. РИАМО подчеркивает, что инициировать арест могут также банки, МФО по решению суда, Федеральная таможенная служба.

Как уточняет издание, автомобиль не подлежит аресту, когда находится в собственности не у должника, используется в работе, является залоговым имуществом в другом банке или принадлежит инвалиду. Приставы и банки сначала пытаются договориться с должником о погашении долга путем списания средств с его счета. Арестовать автомобиль могут в том случае, если сделать это не удается. Узнать об этом можно, обратившись в местное управление ФССП или в Госавтоинспекцию онлайн или лично. Пользоваться автомобилем после ареста можно только при наличии письменного согласия приставов.

Если человек не является должником, а машину все равно арестовали, нужно выяснить причину. После этого стоит обратиться к приставам и узнать дальнейший порядок действий. Может произойти ситуация, когда автомобиль арестовывают из-за непогашенных долгов прошлого владельца, тогда следует подать заявление, приложив к нему документы о праве собственности на автомобиль: договор купли-продажи и ПТС с отметкой ГИБДД о регистрации. Если решить ситуацию не получается, то есть все основания обратиться в суд.

Адвокат Филипп Наставшев ранее напомнил водителям, что ни в коем случае нельзя предлагать взятки сотрудникам ДПС. По его словам, таким образом автомобилист сразу превращает себя из нарушителя правил дорожного движения в уголовного преступника.