Водителям объяснили, как правильно общаться с сотрудниками ДПС Адвокат Наставшев предостерег водителей от дачи взяток сотрудникам ДПС

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При общении с сотрудниками ДПС важно соблюдать ряд правил, в первую очередь ни в коем случае нельзя предлагать правоохранителям взятки, посоветовал водителям адвокат Филипп Наставшев. В разговоре с LIFE.ru он уточнил, что таким образом автомобилист сразу превращает себя из нарушителя правил дорожного движения в уголовного преступника.

Самое опасное — предлагать взятку сотруднику полиции. Этим вы сразу превращаете себя из нарушителя ПДД, совершившего административное правонарушение, в уголовного преступника. <...> Вы вполне можете получить реальный срок лишения свободы, но и без него уголовная судимость гарантирована, — пояснил юрист.

Наставшев отметил, что водители должны знать свои права и обязанности, а также основы административного законодательства. Только таким образом можно защитить собственные интересы при общении с сотрудниками ДПС. Без этих знаний все споры с правоохранителями бессмысленны, подчеркнул адвокат. Он напомнил, что водитель имеет право знать, по какой причине был остановлен.

Юрист также рекомендует не выходить навстречу инспектору. Столь резвое поведение автомобилиста чревато аварийной ситуацией на дороге, предупредил Наставшев. Полицейский должен сам подойти к автомобилю, попросить водителя предъявить ему документы и выйти наружу. Он напомнил, что водитель не обязан подписывать протокол, если уверен в своей невиновности. Адвокат призвал не бояться настаивать на своей правоте и защищать свою точку зрения в суде.

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу изменения для автомобилистов. Главное из них — обновленный перечень условий и неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена.