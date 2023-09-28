Новый закон не спасет от подорожания авто: дилеры будут делать что захотят

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума после года обсуждений одобрила во втором чтении закон о штрафах для организаций, которые навязывают дополнительные услуги в условиях дефицита. В тексте закона фигурирует штраф до 40 тысяч рублей для юридических лиц за ведение нечистоплотной торговли.

Что это вообще такое, навязывание услуг? Согласно принятому закону, правонарушением будет считаться навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке. Звучит неплохо и даже как будто про защиту прав потребителей.

Коврики за 30 тысяч и сигнализация за 120

Покупателям автомобилей не нужно ничего объяснять про навязанные услуги — именно из-за огромного числа жалоб на автодилеров и возникла идея такого закона. Напомню, в чем суть проблемы: последние несколько лет на автомобильном рынке наблюдается дефицит машин. И продавцы поспешили этим воспользоваться, начав предлагать автомобили с дополнительным оборудованием и страховками.

Вначале это все делалось аккуратно. К примеру — вот вам Kia Sportage или Volkswagen Tiguan в наличии, но на нем уже стоит сигнализация и сделана антикоррозионная обработка. С вас дополнительно 50 тысяч рублей, но зато не надо ждать машину два-три месяца.

Но из-за коронавируса автомобилей стало совсем мало. Дефицит усугублялся. И тут у автодилеров снесло крышу от открывшихся возможностей. Так как повысить цену на сам автомобиль они не могли, то резко выросла стоимость дополнительных услуг. Именно в этот период и появились прайс-листы, в которых фигурировали коврики за 30 тысяч, антикор за 100 тысяч, сигнализации по 120–200 тысяч и так далее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И люди покупали! Например, Volkswagen Polo, который должен был стоить миллион рублей, уходил за полтора — то есть покупатель переплачивал половину стоимости автомобиля!

Дефицит остался

На данный момент ситуация сильно лучше не стала. После ухода всех мировых автопроизводителей из России и прихода «китайцев» дефицит остался.

И вот появился закон, призванный умерить пыл нечистоплотных продавцов, в первую очередь автомобильных дилеров. Но, глядя на формулировки этого закона и предлагаемые суммы штрафов, могу высказать мнение — он работать не будет. От слова «совсем».

Для начала — из-за кривой формулировки про навязывание дополнительных услуг «до заключения основного договора». Ну так никто отдельно антикор за 200 тысяч и не делает! Все эти суммы входят в стоимость автомобиля в основном договоре. У дилеров в наличии только такие машины. Заказать машину на производстве? Можно, но ждать придется уже не несколько месяцев, а год или два. Ведь дилер всегда скажет, что еще не выпущенные машины распроданы на несколько лет вперед.

Идем дальше. Сумма штрафа. Ну это вообще смешно. Что такое 40 тысяч для автодилера, если он зарабатывает с продажи «допов» по 250–300 тысяч? Да пусть штраф будет хоть 400 тысяч — попытку навязывания дополнительных услуг еще надо доказать.

Нужны новые машины

Попытка решить проблему запретительными мерами ни к чему не приведет. Продавец любого дефицитного товара всегда найдет способ заработать на временных трудностях. И вся советская и современная российская история это доказывает.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

А проблема решается только одним способом — созданием условий, когда нет недостатка в товаре или услуге. И вот тогда не понадобятся никакие специальные законы. И за примером далеко ходить не надо. В той же автоиндустрии еще недавно были времена, когда машин у автодилеров было в избытке. И покупатель автомобиля получал пресловутый антикор, коврики, а зачастую и комплект зимних шин. Причем бесплатно. Так что нам нужны не законы. Нам нужны машины.

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