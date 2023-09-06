Названо лучшее время для покупки автомобиля Автоэксперт Загорский: конец года является лучшим временем для покупки машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучшим периодом времени для приобретения нового автомобиля является конец года, заявил в беседе с «Лентой.ру» помощник управляющего «КППС» Максим Загорский. Он пояснил, что в это время дилеры стремятся выполнить годовой план продаж и могут предложить значительные скидки. Эксперт также отметил, что время наиболее выгодной покупки машины на первичном и вторичном рынке различается.

По словам Загорского, начало лета является универсальным временем для приобретения авто, поскольку в этот период люди уезжают отдыхать и число посетителей автосалонов снижается. В этой связи дилеры могут предлагать скидки для достижения плановых продаж. При этом в августе и сентябре лучше сэкономить на покупке, поскольку люди возвращаются из отпусков и начинают активнее искать транспортное средство для поездок на работу и учебу.

Что касается декабря, то в это время спрос на машины не слишком высок, поскольку граждане заняты подготовкой к новогодним праздникам. Несколько иначе ситуация складывается на вторичном рынке.

С середины осени и до конца года можно найти хорошие варианты по низким ценам. Многие автолюбители, желающие продать свои автомобили, стремятся сделать это до начала предновогодних скидок в автосалонах. Однако если продажа была намечена, но не состоялась, то в канун новогодних праздников можно попробовать торговаться, так как в это время люди заинтересованы в оперативном оформлении сделок и готовы снизить цену, — объяснил эксперт.

Он также указал, что кроме сезонности на автомобильный ценник влияют стоимость комплектующих и их доступность, валютный курс и ряд других факторов.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предположил, что российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей восстановится до допандемийных показателей к 2030 году. По его словам, развитие отечественного автопрома на сегодняшний день осуществляется в соответствии с утвержденной в конце 2022 года стратегией, рассчитанной на срок до 2035 года.