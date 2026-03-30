Эксперт рассказал, зачем китайским машинам нужно делать антикор

Эксперт Гайдукевич: машинам из Китая после покупки надо делать антикор

Далеко не все китайские автомобили обладают хорошей антикоррозионной защитой кузова, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, если машина привезена самостоятельно из Китая, то лучше сразу сделать дополнительную антикоррозионную обработку кузова.

Наверняка, в будущем, китайские компании проведут «работу над ошибками» и начнут дополнительно обрабатывать антикором кузовы автомобилей, которые едут в Россию. Но пока лучше сразу после покупки сделать антикор, это стоит не дорого. Зато в будущем вы сможете продать «обработанную» машину чуть дороже. Антикоррозионная защита всегда была плюсом на вторичном рынке, — рассказал Гайдукевич.

По словам эксперта, в редких случаях днище китайских машин полностью закрыто заводским антикором и мастикой. Поэтому дополнительное покрытие им будет только на пользу.

