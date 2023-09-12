Что купить вместо нового iPhone 15: пять вариантов Если вы хотите получить новый «Айфон» прямо сейчас, то прочитайте сначала эту статью

Фото: apple.com

Компания Apple представила новую линейку своих «Айфонов» — самая дорогая модель iPhone 15 Pro Max будет стоить в США как минимум $1199. Но стоит прибавить к этой сумме еще цену доставки, ведь официально в России «Айфоны» не продаются, а санкции запрещают поставлять из США в Россию смартфоны дороже $300. Поэтому стоит рассчитывать на то, что iPhone 15 Pro Max будет стоить у нас как минимум 200 тыс. руб. Какие автомобили (и не только) можно купить вместо одного новенького «Айфона» — в материале NEWS.ru.

Самый дешевый новый автомобиль в России сейчас стоит 699 900 руб. — согласно прайс-листу «АвтоВАЗа», в такую сумму обойдется седан Granta в комплектации Standard. Хотя как уже не раз убеждался корреспондент NEWS.ru, найти в продаже машины в такой версии практически невозможно, так как «АвтоВАЗ» почти не делает таких «Грант». И на самом деле «Гранты» сейчас обходятся покупателям в 800-900 тыс. руб. То есть они стоят примерно, как четыре iPhone 15 Pro Max. Поэтому если искать «одноайфонную» машину, то необходимо смотреть на вторичный рынок.

Фото: apple.com iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Подержанные Lada по цене iPhone 15 Pro Max

За 200 тыс. руб. сейчас можно купить практическую любую модель Lada — разве что современные «Весты» и «Ларгусы» не попадают в эту ценовую категорию. А, например, «Гранту», «Приору» или «Ниву» можно найти без проблем (не говоря уже про заднеприводные классические модели). Правда, нужно понимать, что речь будет идти о 9-12-летнем автомобиле, который прошел как минимум 200-250 тыс. км. А может и больше — скрутить пробег на «Ладах» всегда было просто.

Но найти «живой» экземпляр можно. Главное, проверять историю машины перед покупкой, внимательно относится к документам и пригнать авто перед покупкой к механику, которому вы доверяете.

Кстати, приобретение подержанной Lada с экономической точки зрения является гораздо более разумным шагом, чем покупка новенького «Айфона»: даже поездив пару лет на такой машине вы потом сможете ее легко продать. Причем, примерно за те же деньги — старые «Лады» очень медленно падают в цене. А вот «Айфон» за два года потеряет половину своей стоимости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Автомобиль Niva Legend

Daewoo Matiz вместо «Айфона»

Если вы не хотите связываться со старой Lada, то по цене новенького iPhone 15 Pro Max можно приобрести 10-летний Daewoo Matiz. В продаже можно встретить немало «Матизов», которые когда-то были популярны в нашей стране — оно и понятно, ведь это была одна из самых дешевых машин на рынке, к тому же довольно надежная и неприхотливая. Да и сейчас «Матизов» на дороге много: их любят курьеры за экономичность и возможность припарковаться в самых узких местах.

Если вы сможете найти «Матиз», который был вторым автомобилем в семье (а это был распространенный вариант), то вам повезло — надо брать. Как правило, пробеги у таких машин небольшие, да и состояние хорошее. Этим автомобилем вы не будете хвастаться в модной тусовке. Но зато он сможет довести вас куда надо (а старый «Айфон» покажет туда дорогу).

Стильный ретроавтомобиль, который потом будут снимать в кино

Новенький «Айфон» — это модно и высокотехнологично. А если вместо него купить что-то очень старое, нетехнологичное, но при этом не менее модное: например, ретроавтомобиль.

По цене iPhone 15 Pro Max в 2023 году можно приорести такие машины как «Победа», ГАЗ-21 «Волга», внедорожник «ГАЗ-69», «Москвич 410», или, например, легендарный горбатый «Запорожец».

Однако покупая автомобили, которые были сделаны в 40-60-х годах прошлого века, нужно понимать — недостаточно стать собственником такой машины. С большой долей вероятности покупка будет лишь первым этапом. А дальше нужно будет восстанавливать машину и доводить ее до состояния «почти новая». Это потребует не только денег (возможно, придется отказаться еще от парочки «Айфонов»), но и времени. Зато на выходе вы получите уникальный автомобиль, который, кстати, возможно в будущем будут снимать в кино.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Автомобиль Победа

Купить красивый номер для автомобиля

Выделиться в толпе можно не только последним «Айфоном», но и «красивым» автомобильным номером. Степень этой «красоты» определяете вы сами.

Официально регистрационные знаки в России не продаются. Однако есть вполне законная схема по передаче номерных знаков от одного владельца к другому: вы покупаете автомобиль с установленными на нем регистрационными знаками, оформляете его на себя, пишете заявление о том, что номера нужно снять с машины и отдаете их на хранение в ГИБДД уже на свое имя. Потом вы можете привязать их к любому вашему автомобилю. А старую машину вновь продаете бывшему владельцу «красивых» номеров. Звучит сложно, но на самом деле вся операция занимает один день.

Существуют сайты, где можно выбрать и купить «красивый» номер. Например, в Москве по цене нового iPhone 15 Pro Max сейчас продаются номера с цифрами 100, 200, 700, 900, 222 или 444, в Самаре можно найти номер с буквами «ААА», а в Краснодаре есть «дьявольский» номер 666.

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Закончить несколько курсов водительского мастерства

Если у вас уже есть автомобиль, то быть может вместо покупки нового iPhone 15 Pro Max имеет смысл пойти в автошколу? Но не в обычную, где готовят к сдаче экзамена в ГИБДД. А на курсы водительского мастерства, где научат как не попасть в аварию. Сейчас есть большое число школ, которые обучают водителей быстро и, главное, безопасно ездить. Для начала можно закончить курсы скоростной езде по сухому асфальту, однако настоятельно рекомендуем пройти еще и курс зимней езды по льду.

Как правило, сейчас предлагают однодневные курсы — на них можно приехать как на своей машине, так и воспользоваться автомобилем школы. Цена такого курса составляет обычно 10-20 тыс. руб. в зависимости от места проведения, автомобиля и уровня подготовки водителей. Так что если не покупать новый iPhone 15 Pro Max, то можно тренироваться долго. Умение быстро проходить повороты вместо «Айфона»? Звучит интересно.

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