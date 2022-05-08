Бизнесмены рассказали, какие отечественные авто заменят иномарки

Представители бизнеса сообщили, что российские компании начали переходить на отечественные автомобили. Это актуально для тех, кто вынужден обновлять автопарк, сообщают «Известия».

Увеличит закупку отечественных машин вдвое «Якитория», расширят парк за счёт российских авто Wildberries, «М.Видео» и другие. Европейские бренды сильно подорожали и проигрывают отечественным машинам в доступности. Производители отказывают в доставках по заказам, сделанным даже в прошлом году.

По словам экономиста и основателя клуба венчурных инвесторов Itleaders Егора Клопенко, европейские и американские бренды подорожали в 1,5-2 раза, тогда как цена на отечественные автомобили выросла только на 10-20%. А в ценовом сегменте от 500 тыс. рублей до 1 млн, в котором находятся отечественные авто, европейских предложений почти нет.

«Якитория» в 2022 году закупила 300 машин Lada Granta хетчбэк. На российские модели переходит мясоперерабатывающая компания «Окраина».

Мы закупили автомобили «УАЗ Профи», Lada Largus, «Газель NEXT». Впечатления хорошие от первого периода работы на этих авто — машины нормально ездят, хорошо работает охлаждение, что особенно важно для мясной продукции, — отмечает совладелец компании Виталий Деледивка.

Ранее в российском отделении Foton сообщили, что компания Beiqi Foton Motor Co. намерена собирать в РФ рамные пикапы Tunland и грузовики S-Series. NEWS.ru рассмотрел плюсы и минусы моделей, цены и вероятных конкурентов.