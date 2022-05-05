Далекоидущие планы: Foton вновь собирается производить автомобили в России Китайскому Foton придется постараться, чтобы исправить сложившийся имидж

Foton Tunland / Фото Пресс-служба Foton

В ряду китайских автобрендов, раздумывающих о локализации производства в России, прибавление: в российском отделении Foton сообщили, что компания Beiqi Foton Motor Co. намерена собирать в РФ рамные пикапы Tunland и грузовики S-Series. NEWS.ru рассматривает плюсы и минусы моделей, цены и вероятных конкурентов.

ООО «Фотон Мотор» имеет далекоидущие планы на развитие продаж автомобилей марки Foton на территории России. Но для получения максимальной прибыли необходимо локализовать производство в РФ. Для этого принято решение заключить долгосрочный контракт на производство пикапов серии Foton Tunland и грузовиков Foton S100 и S120 с крупным автопроизводителем, — приводит цитату источника агентство «Интерфакс».

О строительстве собственного завода на территории РФ речи пока не идет. Скорее всего, китайские специалисты рассматривают вариант организации сборки на одном из действующих предприятий. Наиболее логичным партнером в данной ситуации выглядит «Группа ГАЗ», которая уже успешно сотрудничает с Foton — на легкие грузовики «Валдай Next» ставится китайская кабина.

В одну реку

До 2021 года пикап Foton Tunland и внедорожник Sauvana импортировались в РФ из Китая с 2015-го по 2021-й. Однако особого успеха не снискали: по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году Foton занимал последние строчки в рейтингах продаж, реализовав за весь 2021 год всего 32 автомобиля. Более того, несмотря на сообщения о закрытии российского офиса, ответственного за импорт легковой линейки Foton, на фирменном сайте компании и Sauvana, и Tunland присутствуют до сих пор, причем у первого даже указана цена — от 1 389 900 рублей.

Foton Sauvana Пресс-служба Foton

Попытка организовать производство Foton в России уже предпринималась: в 2017 году на дилерской конференции представители бренда даже объявляли о планах освоить сборку на заводе «Ставрополь Авто» под Михайловском в Ставропольском крае. Было даже закуплено сварочное и штамповочное оборудование. В пресс-релизах писали, что к 2020 году продажи легковой линейки Foton в РФ должны составить 12 500 автомобилей в год. В том же году опытная партия из 300 машин была собрана на заводе «БелДжи», сейчас отвечающем за производство всей линейки Geely для стран ЕАЭС, но ни на Ставрополье, ни в Белоруссии массовый выпуск наладить не получилось.

До ухода бренда продукция позиционировалась весьма оптимистично: пикап Tunland должен был конкурировать с УАЗ «Патриот Пикап» и Fiat Fullback (он же Mitsubishi L200) а внедорожник Sauvana позиционировали в одной нише с Haval H8 и Toyota Land Cruiser Prado. Амбиции подкреплялись тем, что на автомобили ставились комплектующие ведущих мировых брендов: автоматические коробки передач Aisin, раздаточные коробки BorgWarner, мосты Dana, «механика» ZF и Getrag. Мотор пикапа — хорошо известный в России турбодизель, производимый в КНР по лицензии Cummins (2,8 л, 163 л. с.), — такие же ставят на грузовички «Газель Next».

Не для всех

Но не только относительно высокие цены вынудили Foton свернуть продажи легковой линейки: на форумах владельцев внедорожников Sauvana можно найти множество не самых лестных отзывов о машине. Основные проблемы — плохая защита от коррозии как кузова, так и декоративных элементов, трудности с гарантийным ремонтом, высокие цены на запчасти и даже невозможность отремонтировать некоторые узлы ввиду отсутствия у дилеров запчастей. На профильном форуме даже появились советы, как подобрать подходящие запчасти у других производителей. Например, одна из самых распространенных «болячек» — некорректная работа термостата. «Бывалые» советуют ставить аналог из портфолио Volkswagen. Владельцы также отмечали трудности с последующей продажей машин: объявления могли висеть по несколько месяцев, а компании, скупающие автомобили у населения, предлагали явно заниженные суммы.

Купили машину в 2018 году, откатались 39 000 км и в 2020 году отдали обратно производителю. Машина не отвечала потребительским качествам, и нам вернули полную стоимость автомобиля. Много было плюсов и минусов за 1,5 года владения. Внешне и внутренне наша машина была в отличном состоянии. Но машиной пользовалась жена, и ей нужно было ездить, а не думать, как и сколько машина проедет и в какой момент подкинет сюрприз, — пишет в бортжурнале на Drive2 один из владельцев Foton Sauvana.

Дизельный двигатель Cummins isf 2.8 на Foton Tunland Пресс-служба Foton

Другой автовладелец неоднократно жаловался на проблемы с системой охлаждения — одну из самых распространенных неисправностей этой модели. В группе риска — радиаторы, резиновые соединения, расширительные бачки. В итоге, после неоднократных посещений сервиса замена радиатора затянулась на долгие месяцы и окончилась тем же итогом: импортер вернул деньги за автомобиль в полном размере.

Отзывы о пикапе Tunland, который также хотят локализовать, не столь печальны: на форумах хвалят тяговитый дизель Cummins, его ремонтопригодность (благодаря его использованию на «Газелях» у сервисных станций сформированы склады расходников и основных запчастей), просторный салон. Многие ссылаются на успешный опыт работы на тяжелых грузовиках Foton, давно известных в России.

В рынке

В данный момент предложений по продаже подержанных Foton Sauvana на основных площадках много, цены варьируются от 900 тысяч за автомобили 2016 года выпуска с пробегом около 100 тыс. км до 2 млн за относительно свежие экземпляры с пробегом до 20 тыс. км.

Среди потенциальных конкурентов пикапа Tunland нужно, прежде всего, отметить JAC T6, даже внешне похожий на Foton, что, в принципе, неудивительно: обе машины строили по образу и подобию предыдущих поколений Toyota Hilux. JAC доступен в продаже, цены варьируются от 2,5 до 3 млн рублей за новый автомобиль без пробега с механической коробкой передач.

JAC T6 Пресс-служба JAC

Не менее интересным выглядит Great Wall Wingle 7, предлагаемый в РФ в единственной комплектации за 2,99 млн рублей. Это — уже более современная конструкция, разработанная собственным инженерным центром Great Wall, а не вариация на тему «Хайлакса». Но поставляемые в Россию машины оснащаются исключительно механическими коробками передач.

УАЗ Пикап в апреле 2022 года можно приобрести от 1,5 до 2,7 млн рублей, причем, кроме развитой сети СТО и дилеров, стоит отметить главное преимущество ульяновской модели: она доступна с 6-ступенчатым «автоматом» и тяговитым мотором ЗМЗ «Про» мощностью 150 л. с.