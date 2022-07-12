Автоэксперты предрекли восстановление российского авторынка к 2024 году Компания «Технологии доверия» спрогнозировала восстановление авторынка в РФ к 2024 году

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Бывшее российское подразделение PwC, компания «Технологии доверия» спрогнозировало, что российский авторынок к 2024 году может превысить показатели 2021 года. По данным компании, в 2022 году продажи могут превысить 1 млн машин, пишет «Коммерсант».

При этом по сценариям Минпромторга и АвтоВАЗа продажи машин в текущем году могут составить 750 тыс. машин, а по прогнозам «Автостата» — 600 тыс. при базовом сценарии. Согласно анализу экспертов «Технологий доверия», в 2021 году продажи автомобилей в России выросли на 1,8%, до 1,5 млн штук, при этом 60% пришлось на иномарки локального производства.

По ожиданиям компании, в 2022 году рынок сократится на 28%, до 1,1 млн машин. При массовом уходе игроков, сокращении импорта и ухудшении логистики продажи могут упасть на 50%, до 760 тыс. штук. В дальнейшем рынок будет восстанавливаться примерно на 60% ежегодно и достигнет 1,23 млн машин в 2023 году и 1,58 млн машин в 2024-м.

Как пояснила директор автомобильной практики «Технологий доверия» Виктория Синичкина, авторынок в России «переживает структурную перестройку, но пока не было массового ухода игроков, остановлены только поставки». Официально рынок покинули только Renault и General Motors.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов заявил, что цены на машины могут снизиться, когда начнутся правительственные стимулирующие программы. Их уже использовали раньше и будут использовать снова, чтобы окупились вложения в производство автомобилей.