Автоэксперт развеял миф о необходимости прогревать двигатель зимой Автоэксперт Баканов: современные автомобили не нуждаются в прогревании зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В современных автомобилях длительный прогрев двигателя зимой не является обязательной процедурой, так как бортовая электроника сама все корректирует, рассказал в беседе с РИАМО автоэксперт Петр Баканов. Он отметил, что традиция долгого прогрева осталась со времен карбюраторных двигателей.

Это пришло к нам со времен карбюраторных машин, где действительно без прогрева машина ехала плохо, либо вообще глохла. Карбюратор — по сути, «повар», который смешивает частичку бензина с воздухом, и в дальнейшем это засасывается в цилиндр. <...> Все это достаточно просто, примитивно, имеет свои минусы, — объяснил эксперт.

По его словам, современные автомобили, оснащенные инжекторным механизмом впрыска топлива, работают по команде блока управления, который, основываясь на показаниях датчиков температуры, корректирует работу двигателя по принципу «здесь и сейчас». Такой технике не нужен длительный прогрев на холостых оборотах; напротив, машина лучше прогревается во время езды. Специалист высказал единственное пожелание — первые 2-5 км двигаться не спеша.

Как добавил эксперт, прогревать автомобиль зимой можно лишь для того, чтобы сесть в теплый салон, а также в целях оттаивания замерзшего лобового стекла. При этом в условиях морозов Крайнего Севера машину нужно периодически прогревать, чтобы масло не смерзлось, и машина смогла завестись.

Ранее Петр Баканов рассказал, что если жидкость в бачке омывателя замерзла в результате сильного мороза, туда можно залить кипяток. Еще одним способом разморозки он назвал использование промышленного фена.