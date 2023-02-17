Автоэксперт перечислил преимущества электромобилей Автоэксперт Едрышов назвал электромобили экономически выгодным транспортом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электромобили могут оказаться экономически выгодными для тех, кому не приходится совершать поездки на дальние расстояния, считает руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. В беседе с «Радио 1» он пояснил, что бензин обойдется автовладельцу дороже, чем зарядка на станции.

Если человек никуда далеко не ездит, а его поездки составляют до 100 км, то это хороший вариант. Если взять экономическую составляющую, то электромобиль дешевле. Это может быть удобно для водителей такси, потому что 400 км вполне хватает для работы. Это будет интересно, потому что водитель на зарядку автомобиля будет тратить меньше, чем на бензин, — пояснил автоэксперт.

По словам Едрышова, на данный момент электромобиль все же чаще рассматривается как второй или третий транспорт на семью. Но, по его мнению, ситуация может измениться. Так, в Москве уже сейчас существует большое количество зарядных станций. Автоэксперт также отметил, что электромобили просты в обслуживании.

При этом популярность транспорта будет зависеть от количества зарядочных подстанций. Так, на большие расстояния электромобиль использовать тяжело — на подзарядку уйдет несколько часов, а станций при этом не хватает. Их строительство вдоль трасс также остается под вопросом из-за дороговизны и неокупаемости.

В 2021 году была принята программа, предусмотрено федеральное финансирование для всей РФ, чтобы повышать доступность электротранспорта. Не знаю, насколько все это будет востребовано, потому что, если мы говорим про большие расстояния, то электротранспорт — не самый лучший вид, — заключил автоэксперт.

Правительство РФ с 1 марта 2023 года отменило плату за проезд по платным трассам на электромобилях. До конца года владельцы этого вида транспорта смогут проехать по трассам М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань и Центральной кольцевой автомобильной дороге.