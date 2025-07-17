Раскрыта стоимость проезда по свердловскому участку «путинского» автобана Проезд по свердловскому участку трассы М-12 «Восток» обойдется в 1713 рублей

Стоимость проезда по свердловскому участку трассы М-12 «Восток», который был отрыт президентом Владимиром Путиным, составляет 1713 рублей, говорится в системе ГК «Автодор». Водители проедут по маршруту от Дюртюлей до поселка Ачит 280 км.

Путешествие по этой трассе займет около 6,5 часа. Для владельцев легковых автомобилей без прицепа сумма в 1713 рублей является фиксированной, а если участвовать в программе лояльности, можно сэкономить и заплатить 1456 рублей.

Ранее в режиме видео-конференц-связи Владимир Путин дал официальный старт движению по новому участку скоростной автомагистрали М-12 «Восток». Строительство велось одновременно на территории трех субъектов Федерации — Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. Введенный в эксплуатацию участок представляет собой современную четырехполосную трассу, оснащенную шестью транспортными развязками.

До этого в «Автодоре» анонсировали планы по нанесению музыкальной разметки на автотрассе М-12. Генеральный директор организации Вячеслав Петушенко привел статистику, согласно которой аналогичное решение на трассе М-11 позволило сократить количество дорожно-транспортных происшествий на 50%.