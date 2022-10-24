Автоэксперт назвал два важных нюанса при покупке нового автомобиля в России Автоэксперт Архиреев: купить машину просто, сложнее - ее обслуживать и ремонтировать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским автолюбителям при покупке нового автомобиля в наше время стоит тщательно проанализировать не сам факт приобретения нового авто, а перспективы техосмотра и в случае необходимости — ремонта, рассказал «Народным Новостям» автомобильный эксперт, главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев.

Первое большое опасение — увеличение времени ожидания деталей, будь то сервис или частная компания. Второе — рост стоимости запчастей. Это два пункта, к которым нужно быть готовым. Не стоит этого опасаться, нужно лишь планировать свой бюджет, исходя из текущих реалий, — пояснил автоэксперт.

По его словам, в настоящее время в России можно купить машину не только у официальных дилеров, но и в специальных компаниях, которые зарекомендовали себя на авторынке, как продающие автомобили с пробегом — автоброкеров.

При этом автоэксперт уточнил, что автоброкеры завозят машины в нашу страну по программе собственного автомобильного импорта. В то же время Архиреев затруднился выделить какую-либо тройку или пятерку брендов иностранного автопрома, которые можно было бы купить в России крайне просто.

В пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ) ранее сообщили, что в августе 2022 года россиянам выдали 48,2 тысячи кредитов на покупку автомобилей, что на 18% больше, чем в предыдущем месяце. При этом с начала этого года количество выданных автокредитов снизилось на 88%, а объемы кредитования в целом уменьшились на 60%. Больше всего кредитов выдали жителям Москвы и Подмосковья.