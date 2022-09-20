Россияне получили в августе почти 50 тысяч кредитов на покупку автомобилей ОКБ: россияне получили в августе почти 48,2 тысячи кредитов на покупку автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В августе 2022 года россиянам выдали 48,2 тысячи кредитов на покупку автомобилей, что на 18% больше, чем в предыдущем месяце, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом с начала этого года число выданных автокредитов снизилось на 88%, а объемы кредитования в целом уменьшились на 60%. Больше всего кредитов выдали жителям Москвы и Подмосковья.

В Москве было выдано больше всего кредитов на покупку машин — 3,58 тысячи общей суммы в 6,35 млрд рублей. На втором месте по этому показателю — Московская область с 3,67 тысячи кредитов суммой в 5,75 млрд рублей. Верхние строчки топа также заняли Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан, — пишет издание.

В общей сложности в текущем году в России было выдано 298,63 тысячи автокредитов на общую сумму 374,48 млрд рублей. Их число стало меньше на 88%, чем в прошлом году, а объемы кредитования снизились на 60%.

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