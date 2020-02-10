https://static.news.ru/photo/afe93254-4c07-11ea-b77b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Photo4/Lapresse/Global Look Press

Промоутер Гран-при России Сергей Воробьёв заявил, что не исключает появления в «Формуле-1» второго российского этапа на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

Когда «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом получит статус автодрома «Формулы-1», то возможно чередование этапов с сочинской трассой или даже два Гран-при в России в сезоне, но не в ближайшие 2-3 года, — цитирует Воробьева Forbes.

Ранее глава команды «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что немецкий коллектив останется в «Формуле-1» в 2021 году, писал NEWS.ru.