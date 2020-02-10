Промоутер Гран-при России Сергей Воробьёв заявил, что не исключает появления в «Формуле-1» второго российского этапа на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.
Когда «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом получит статус автодрома «Формулы-1», то возможно чередование этапов с сочинской трассой или даже два Гран-при в России в сезоне, но не в ближайшие 2-3 года, — цитирует Воробьева Forbes.
Ранее глава команды «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что немецкий коллектив останется в «Формуле-1» в 2021 году, писал NEWS.ru.