Глава команды «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что немецкий коллектив останется в «Формуле-1» в 2021 году.
«Мерседес» точно останется в чемпионате в 2021 году. Участие в «Формуле-1» очень важно для нас, — цитирует Вольффа Auto Motor und Sport.
Нынешнее соглашение «Мерседеса» с «Формулой-1» истекает в конце 2020 года. Ранее Race Fans сообщал, что концерн «Даймлер» вынужден сократить расходы и задумывается отказать команде в продлении контракта.
NEWS.ru писал о том, что новая машина McLaren MCL35 оказалась на полсекунды быстрее предшественницы MCL34. Инженеры команды получили хорошие результаты при моделировании болида, отметив, что новый автомобиль стал быстрее.
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