https://static.news.ru/photo/72f647f0-481b-11ea-af8b-fa163e074e61_660.jpg Тото Вольфф Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Глава команды «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что немецкий коллектив останется в «Формуле-1» в 2021 году.

«Мерседес» точно останется в чемпионате в 2021 году. Участие в «Формуле-1» очень важно для нас, — цитирует Вольффа Auto Motor und Sport.

Нынешнее соглашение «Мерседеса» с «Формулой-1» истекает в конце 2020 года. Ранее Race Fans сообщал, что концерн «Даймлер» вынужден сократить расходы и задумывается отказать команде в продлении контракта.

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