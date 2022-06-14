«Чем больше суицидников»: что известно о гонке, на которой гибнут ежегодно За всю историю гонки Isle of Man TT погибло около 300 человек, но это не останавливает любителей острых ощущений

Фото: IMAGO/David Horn/Global Look Press

Несколько дней назад стало известно о смерти отца и сына во время гонки мотоциклов с коляской (сайдкаров) серии Isle of Man TT. Роджер и Брэдли Стоктоны попали в аварию — их экипаж на огромной скорости перевернулся на одном из участков заезда. Итог — мгновенная смерть обоих. Только в нынешнем сезоне это уже четвёртая авария с подобным трагичным исходом. Погибло пять человеек за две недели. Всего же за столетнюю историю гонки остров Мэн унёс жизни около трёхсот человек. Однако от этого желающих принять участие в самом опасном заезде в мире меньше не стало. Рассказываем о турнире по мотогонкам Isle of Man TT, который стал синонимом слова смерть.

С чего всё началось

История этой гонки и трассы началась ещё в 1904 году, когда власти Британии на законодательном уровне ввели ограничения по скорости на дорогах общего пользования. Тогда автомобильные клубы Великобритании и Ирландии обратили внимание на остров Мэн (находится как раз между Великобританией и Ирландией). В скором времени нашлись и инвесторы, готовые вкладывать деньги в гоночные соревнования. Собственно, это и дало старт самому престижному турниру по мотогонкам.

Надо сказать, что изначально на острове проводились автомобильные гонки, но уже через некоторое время трасса «Мэн» стала местом стечения самых отважных мотогонщиков в мире.

Официальной датой первого мото-заезда называется 28 мая 1907 года. Победителем той гонки стал англичанин Чарли Коллиер. Он преодолел дистанцию в 254 км за 4 часа и 8 минут. Примечательно, что из 25 участников гонки до финиша добрались только 11. Остальные снялись с дистанции из-за падений и поломок мотоциклов.

Фото: Alan Stanford, via imago-images.de/Global Look press

Особенности турнира

С тех пор соревнования проводятся ежегодно, не считая двух больших перерывов во время войн и коронавируса. Участие в турнире может принять любой желающий при наличие специальной лицензии. Для одержимых желанием поскорее опробовать свои силы на самом непредсказуемой трассе есть даже упрощённая программа получения лицензии. Важный момент: Isle of Man TT давно утратил статус официального соревнования (до 1976 года являлся одним из этапов чемпионатов мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам, потом был частью чемпионата по Формуле ТТ). С 1989 года соревнования проводятся Департаментом туризма острова Мэн в виде фестиваля.

Формат нынешнего состязания выглядит следующим образом: гонщики со всего мира собираются на острове Мэн в конце мая — начале июня. Первая неделя отводится на тренировки, вторая — на гонки. Также до начала турнира проводится специальный мини-ивент — «безумное воскресенье». В этот день на трассу может выехать любой желающий.

Хоть соревнования уже долгое время носят больше «развлекательный» характер, интерес к ним как со стороны зрителей, так и со стороны участников всё ещё очень высокий. И это несмотря на невероятный уровень опасности турнира.

Гонка смерти

Isle of Man считается одним из опасных соревнований в мире. За всю столетнюю историю во время заездов погибло более около 300 человек. Из них 15 — это обычные зрители и полицейские. Такой высокий уровень смертности можно связать с двумя причинами. Первое — с особенностью самой трассы. Гоночная трасса, растянувшаяся по острову Мэн, включает себя более 200 поворотов и имеет перепады высоты до 396 метров. Усложняет ситуацию также то, что путь пролегает по узким улочкам, между каменными отмостками и жилыми домами, а также по дорогам общественного пользования, где нет никаких ограждений и средств пассивной безопасности.

Второй момент — это сумасшедшие скорости, на которых передвигаются гонщики по трассе. Средняя скорость мотоциклистов превышает 250 км/ч. Собственно, закрученная дорога вкупе с быстрой ездой сделали список погибших настолько обширным.

Фото: IMAGO/David Horn/Global Look Press

Какие меры предпринимаются для защиты?

Организаторы турнира, конечно же, понимают всю серьёзность происходящего. Чтобы как-то повлиять на печальную статистику, был предпринят ряд мер: наиболее опасные участки трассы перестраивались, в середине 70-х готов запретили проводить гонки в плохую погоду, включили обязательные лицензии, обязали новичков проходить дополнительный-ознакомительный круг. Но все эти меры в корне не изменили ситуацию. Уровень смертности на Isle of Man TT продолжает оставаться очень высоким.

Довольно удивительно, что ни властям острова Мэн, ни властям Великобритании не приходит в голову запретить настолько опасное для жизни мероприятие. В XXI веке даже если один человек где-то погибает поднимается страшный шум, разгорается скандал и многих сильно наказывают. Зачастую, соревнования, как минимум, делают незаконными. А здесь — ничего, люди продолжают кататься и продолжают погибать. Тут очень сложно не вспомнить жестокий мем про любителей покататься на мотоцикле: «чем больше байкеров, тем меньше байкеров». По аналогии с суицидниками.

Пять смертей за две недели: 300 смертей за сотню лет. Останавливает ли это самих мотоциклистов от участия в турнире? Нисколько. Наоборот, всё больше любителей гонок съезжаются на остров Мэн как раз для того, чтобы испытать острые ощущение, оказаться на грани жизни и смерти. И пока у людей будет возникать подобный запрос, Isle of Man TT будет пользоваться популярностью.