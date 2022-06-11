Отец и сын погибли во время заезда на соревнованиях Isle of Man TT Двое гонщиков погибли во время заезда на Isle of Man TT

Фото: IMAGO/David Horn/Global Look Press

Отец и сын Роджер и Брэдли Стоктоны

Двое гонщиков погибли во время заезда в рамках соревнований Isle of Man TT, сообщает Autosport.com. Отец и сын Роджер и Брэдли Стоктоны (56 лет и 21 год), выступая за рулем двухместного автомобиля, погибли в аварии, которая произошла в пятницу. Для Роджера Стоктона это было уже 20-е по счету участие в соревнованиях, в то время как его сын проводил дебютную гонку.

С глубочайшими прискорбием организатор Isle of Man TT подтверждает, что в ходе гонки Роджер Стоктон 56 лет, и Брэдли Стоктон 21 года <...> погибли в аварии на втором финальном круге Sidecar Race, — гласит заявление.

Инцидент произошел за полтора километра до финиша. Роджер находился за рулем, в то время как его сын был пассажиром.

На этой трассе произошла уже четвертая в этом сезоне авария со смертельным исходом.

Несколько дней назад на той же трассе 52-летний британец Дэви Морган скончался после инцидента. Для него это был 80-й старт в гонках TT. На прошлой неделе в сессиях Isle of Man TT погибли пилот Марк Перслоу и Оливье Лаворель, участвовавший в заезде как пассажир. В апреле французский гонщик Натанаэль Дегранж и его штурман Бенуа Сюро погибли во время ралли во французском Ардеше.