Французские гонщики погибли во время ралли

Французский гонщик Натанаэль Дегранж и его штурман Бенуа Сюро погибли во время ралли во французском Ардеше. Это случилось 23 апреля, сообщает L'Équipe.

Отмечается, что погода была очень дождливой. Экипаж попал в аварию и разбился насмерть на автомобиле Renault Clio 3 RS. Полиция ведёт расследование инцидента. После трагедии гонка была остановлена.

Дегранж участвовал в 80 ралли с момента своего дебюта в 2004 году, ему было 40 лет. Они с Сюро вместе выступали с 2010 года.

11 апреля сообщалось, что российский гонщик Артём Северюхин исполнил нацистское приветствие на чемпионате Европы по картингу среди юниоров в Португалии.