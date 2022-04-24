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Автоспорт

Французские гонщики погибли во время ралли

Пилоты разбились в аварии на ралли во Франции
15:50, 24 апреля 2022
Французские гонщики погибли во время ралли Фото: pixabay.com
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Французский гонщик Натанаэль Дегранж и его штурман Бенуа Сюро погибли во время ралли во французском Ардеше. Это случилось 23 апреля, сообщает L'Équipe.

Отмечается, что погода была очень дождливой. Экипаж попал в аварию и разбился насмерть на автомобиле Renault Clio 3 RS. Полиция ведёт расследование инцидента. После трагедии гонка была остановлена.

Дегранж участвовал в 80 ралли с момента своего дебюта в 2004 году, ему было 40 лет. Они с Сюро вместе выступали с 2010 года.

11 апреля сообщалось, что российский гонщик Артём Северюхин исполнил нацистское приветствие на чемпионате Европы по картингу среди юниоров в Португалии.

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