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Французский пилот «Формулы-2» Антуан Юбер, выступавший за команду BWT Arden, погиб в результате аварии, которая произошла во время гонки девятого этапа серии в Бельгии. Об этом сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Водитель болида потерял управление на выходе из поворота и врезался отбойник.

Следовавший за ним пилот Sauber Junior Team Хуан Мануэль Корреа не успел реагировать и на скорости въехал в Юбера. В результате аварии болид француза разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась. В этот момент по трассе также проезжал Джулиано Алези из Trident, машина которого также попала в аварию.

Корреа госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное, однако конкретную информацию медики пока не дают. Алези пострадал в меньшей степени, он находится под наблюдением врачей, уточнили в FIA .

У Юбера шансов выжить не было, его спасти не удалось. Гонщику было 22 года.

Ранее, как писал News.ru, во время Гран-при «Формулы-1» в Бельгии нетрезвый фанат напал на пилота команды Alfa Romeo Кими Райкконена. Мужчина махал руками и ударил спортсмена по лицу.