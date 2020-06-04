Организаторы Гран-при России готовы провести несколько гонок «Формулы-1»

Владелец «Формулы-1» компания Liberty Media планирует провести дополнительно ещё два европейских этапа в сентябре.

Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи. Сообщается, что трасса идеально подходит для проведения двух Гран-при с точки зрения инфраструктуры. Так, автодром, расположенный в Олимпийском...