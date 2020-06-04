Организаторы Гран-при России готовы провести несколько гонок «Формулы-1»

Компания «Росгонки», промоутер Гран-при России «Формулы-1», анализирует эпидемиологическую ситуацию и рассматривает ряд вариантов проведения уикенда в Сочи.
«Росгонки» тщательно анализируют эпидемиологическую ситуацию и рассматривают ряд вариантов проведения гоночного уикенда. Если будет необходимо, готовы организовать несколько гонок в Сочи, — cказали NEWS.ru в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что руководство «Формулы-1» обсуждаетпроведение двух гонок в Сочи. «Формула-1» опубликовала расписание первых восьми гонок сезона-2020, начало которого было отсрочено из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
Гран-при России согласно первоначальному календарю сезона должен был пройти 27 сентября.
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