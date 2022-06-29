Нельсон Пике сделал первое заявление после расистского скандала Автогонщик Пике извинился перед Хэмилтоном после расистского скандала

Фото: IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic/Global Look Press

Нельсон Пике

Трехкратный победитель «Формулы-1» Нельсон Пике принес извинения за высказывание, сделанное в адрес семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Бразилец отметил, что не хотел оскорбить британца. Ранее Пике назвал Хэмилтона neguinho. На русский язык это слово можно перевести как «негр».

То, что я сказал, было плохо сформулировано. Я не оправдываю это, но лишь поясню, что используемый термин широко употребляется в разговорной речи в бразильском варианте португальского языка в качестве синонима слов «парень» или «человек». Я не хотел его как-то обидеть. Я никогда не стал бы использовать слово в том переводе, который мне приписывают, — написал Пике в одной из социальных сетей.

После девяти гонок нынешнего сезона Хэмилтон располагается на шестом месте с 77 очками. Макс Ферстаппен лидирует, набрав 175 очков.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» из Камеруна Люк Зоа, комментируя проблему расизма в России, вспомнил, как его избили до потери сознания. В 2004 году неизвестные напали на него в Сокольниках, после чего он очнулся в больнице.