«Часто плакал»: темнокожий игрок «Спартака» рассказал о расизме в России «Часто плакал»: темнокожий футболист «Спартака» Люк Зоа рассказал о расизме в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-футболист московского «Спартака» из Камеруна Люк Зоа, комментируя проблему расизма в России, вспомнил, как его избили до потери сознания. В 2004 году неизвестные напали на него в «Сокольниках», после чего он очнулся в больнице, рассказал спортсмен изданию Lenta.ru.

Я шёл на тренировку через парк к остановке, где меня должен был забрать автобус. По дороге меня очень сильно избили незнакомцы. Я очнулся в больнице с сотрясением мозга. После этого клуб дал мне охрану. На протяжении нескольких недель секьюрити сопровождали меня везде, куда бы я ни шёл, — сказал Зоа.

Он добавил, что болельщики постоянно «ухали» и регулярно показывали бананы, однажды в отеле его назвали обезьяной. Из-за этого Зоа «часто плакал и рассказывал о трудностях семье», уезжал домой на праздники он с чувством, будто вырвался из тюрьмы. При этом в команде к нему относились хорошо, отметил он.

Зоа выразил надежду, что сейчас такой проблемы расизма в России нет.

30 мая тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова дисквалифицировали на два года из-за того, что он во время матча назвал обезьяной кубинскую волейболистку из команды соперников. Решение принято на исполкоме Всероссийской федерации волейбола.