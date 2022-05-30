Назвавшего волейболистку обезьяной тренера дисквалифицировали на два года

Андрей Воронков / Фото vk.com/vc.loko

Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков дисквалифицирован на два года из-за того, что он во время матча назвал обезьяной кубинскую волейболистку из команды соперников. Решение принято на исполкоме Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), сообщается на сайте организации.

Дисциплинарная комиссия ВФВ признала Воронкова совершившим нарушение, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника, — говорится в заявлении.

В ВФВ также подчеркнули, что дисквалификация распространяется на все соревнования под эгидой организации, а вынесение окончательного решения было отложено до заседания исполкома из-за общественного резонанса.

19 мая стало известно, что дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на два года за расизм.

Инцидент произошёл 12 мая. В концовке матча «Локомотива» против «Уралочки» главный тренер калининградского клуба Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток с вопросом: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в прямой эфир. Предположительно, она относилась к кубинской волейболистке «Уралочки» Айламе Монтальво — единственной темнокожей спортсменке на площадке.