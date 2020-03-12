https://static.news.ru/photo/31c40c4e-6473-11ea-9201-fa163e074e61_660.jpg Зак Браун и Андреас Зайдль Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Команда «Макларен» отказалась от участия в Гран-при Австралии чемпионата мира «Формулы-1» из-за положительного теста на коронавирус у одного из сотрудников.

Решение объясняется нашей обязанностью заботиться не только о сотрудниках и партнёрах «Макларен», но и о соперниках, болельщиках и других лицах в «Формуле-1», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Сотрудник был изолирован, как только у него начались симптомы, теперь он будет проходить лечение в учреждениях здравоохранения.

Исполнительный директор команды Зак Браун и руководитель «Макларен» Андреас Зайдль сообщили о принятом решении руководству «Формулы-1» и Международной автомобильной федерации (FIA).

Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта на автодроме в Мельбурне.

Ранее организаторы первого в сезоне этапа «Формулы-1» в Австралии сообщили, что не будут ограничивать вход на гонки для зрителей, писал NEWS.ru.