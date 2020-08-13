Автоспорт

Излечившийся от коронавируса Перес примет участие в Гран-при Испании

14:02, 13 августа 2020 12
Серхио Перес Серхио Перес Фото: HOCH ZWEI/Pool/Glenn Dunbar/Global Look Press

Мексиканский пилот команды «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес получил отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщается в Twitter команды, в Международной автомобильной федерации (FIA) подтвердили, что 30-летний пилот может вернуться в паддок для участия в Гран-при Испании уже в эти выходные.

Ближайший Гран-при Испании пройдёт в этот уик-энд в Барселоне.

О заражении гонщика стало известно 30 апреля. Накануне он не пришёл на пресс-конференцию, так как сдал сомнительный анализ на коронавирус. Повторный тест подтвердил наличие заболевания. В результате спортсмен пропустил Гран-при Великобритании, который прошёл с 31 июля по 2 августа на трассе «Сильверстоун», писал NEWS.ru.

Перес — первый участник «Формулы-1», у которого выявили COVID-19 после старта сезона. Он занимает восьмое место в общем зачёте с 22 очками. Его команда в Кубке конструкторов находится на пятом месте (41 очко).

В конце июля официальный сайт «Формулы-1» сообщил об отмене этапов в США, Канаде, Мексике и Бразилии из-за пандемии коронавируса. Решение руководства автогоночной серии связано с «изменчивой природой продолжающейся пандемии коронавируса, локальными ограничениями и необходимостью обеспечения безопасности». Их заменят на соревнования в Европе, которые будут проведены на «Нюрбургрингере» (Германия), в Портимао (Португалия) и Имоле (Италия).

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