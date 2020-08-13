Излечившийся от коронавируса Перес примет участие в Гран-при Испании

Ближайший Гран-при Испании пройдёт в этот уик-энд в Барселоне.
О заражении гонщика стало известно 30 апреля. Накануне он не пришёл на пресс-конференцию, так как сдал сомнительный анализ на коронавирус. Повторный тест подтвердил наличие заболевания. В результате спортсмен пропустил Гран-при Великобритании, который прошёл с 31 июля по 2 августа на трассе «Сильверстоун», писал NEWS.ru.
Перес — первый участник «Формулы-1», у которого выявили COVID-19 после старта сезона. Он занимает восьмое место в общем зачёте с 22 очками. Его команда в Кубке конструкторов находится на пятом месте (41 очко).
В конце июля официальный сайт «Формулы-1» сообщил об отмене этапов в США, Канаде, Мексике и Бразилии из-за пандемии коронавируса. Решение руководства автогоночной серии связано с «изменчивой природой продолжающейся пандемии коронавируса, локальными ограничениями и необходимостью обеспечения безопасности». Их заменят на соревнования в Европе, которые будут проведены на «Нюрбургрингере» (Германия), в Портимао (Португалия) и Имоле (Италия).