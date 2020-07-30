Пилот «Формулы-1» пропустит гонку из-за заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/877a8b88-f82e-11e9-b957-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/imago-images.de/Global Look Press

Мексиканский пилот команды «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес получил положительный результат теста на коронавирус. Он пропустит Гран-при Великобритании, который состоится на трассе «Сильверстоун» с 31 июля по 2 августа.

Спортсмена, который заменит Переса, объявят позднее, сообщили в пресс-службе чемпионата.

Перес ушёл на карантин в соответствии с инструкциями соответствующих органов общественного здравоохранения и будет продолжать следовать процедуре, предписанной этими органами, — отметили там.

Накануне гонщик не пришёл на пресс-конференцию, так как сдал сомнительный анализ на коронавирус. Повторный тест подтвердил наличие заболевания.

Перес — первый участник «Формулы-1», у которого выявили COVID-19 после старта сезона. Он занимает шестое место в общем зачёте с 22 очками. Его команда в Кубке конструкторов находится на четвёртом месте с 40 очками.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный сайт «Формулы-1» сообщил об отмене этапов в США, Канаде, Мексике и Бразилии из-за пандемии коронавируса. Решение руководства автогоночной серии связано с «изменчивой природой продолжающейся пандемии коронавируса, локальными ограничениями и необходимостью обеспечения безопасности».