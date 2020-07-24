«Формула-1» отменила этапы в Бразилии, Мексике, Канаде и США

https://static.news.ru/photo/1c87c460-cdbe-11ea-bc6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный сайт «Формулы-1» сообщил об отмене этапов в США, Канаде, Мексике и Бразилии из-за пандемии коронавируса.

Решение руководства автогоночной серии связано с «изменчивой природой продолжающейся пандемии коронавируса, локальными ограничениями и необходимостью обеспечения безопасности».

Этапы решено было отменить после переговоров с партнёрами в странах, где были запланированы гонки. Их заменят на соревнования в Европе, которые будут проведены на «Нюрбургрингере» (Германия), в Портимао (Португалия) и Имоле (Италия).

Соревнование в Германии получит название «Гран-при Айфеля» по названию нагорья на западе Германии, в районе которого расположен автодром, оно пройдёт с 9 по 11 октября, в Портимао — с 23 по 25 октября, в Имоле — с 31 октября до 1 ноября, оно получит название «Гран-при Эмилии-Романьи».

The ongoing COVID-19 pandemic means that unfortunately it will not be possible to race in Brazil, USA, Mexico and Canada this year.



We look forward to returning next season to the Americas to put on a show for our passionate fans in the region



https://t.co/aZyI7bB3Oa #F1 pic.twitter.com/Vl7kDdtWqT — Formula 1 (@F1) July 24, 2020

Мы рады, что продолжаем быстро прогрессировать, занимаясь составлением наших планов на сезон 2020 года, и рады видеть, что Нюрбургринг, Портимао и Имола дополнили пересмотренный календарь, — заявил исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри.

Ранее пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал гонку Гран-при Венгрии. Об этом писал NEWS.ru.