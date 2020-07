«Формула-1» отменила этапы в Бразилии, Мексике, Канаде и США

Решение руководства автогоночной серии связано с «изменчивой природой продолжающейся пандемии коронавируса, локальными ограничениями и необходимостью обеспечения безопасности».

Этапы решено было отменить после переговоров с партнёрами в странах, где были запланированы гонки. Их заменят на соревнования в Европе, которые будут проведены на «Нюрбургрингере» (Германия), в Портимао (Португалия) и Имоле (Италия).

Соревнование в Германии получит название «Гран-при Айфеля» по названию нагорья на западе Германии, в районе которого расположен автодром, оно пройдёт с 9 по 11 октября, в Портимао — с 23 по 25 октября, в Имоле — с 31 октября до 1 ноября, оно получит название «Гран-при Эмилии-Романьи».