Автоспорт

«Формула-1» отменила этапы в Бразилии, Мексике, Канаде и США

17:56, 24 июля 2020
Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный сайт «Формулы-1» сообщил об отмене этапов в США, Канаде, Мексике и Бразилии из-за пандемии коронавируса.

Решение руководства автогоночной серии связано с «изменчивой природой продолжающейся пандемии коронавируса, локальными ограничениями и необходимостью обеспечения безопасности».

Этапы решено было отменить после переговоров с партнёрами в странах, где были запланированы гонки. Их заменят на соревнования в Европе, которые будут проведены на «Нюрбургрингере» (Германия), в Портимао (Португалия) и Имоле (Италия).

Соревнование в Германии получит название «Гран-при Айфеля» по названию нагорья на западе Германии, в районе которого расположен автодром, оно пройдёт с 9 по 11 октября, в Портимао — с 23 по 25 октября, в Имоле — с 31 октября до 1 ноября, оно получит название «Гран-при Эмилии-Романьи».

Мы рады, что продолжаем быстро прогрессировать, занимаясь составлением наших планов на сезон 2020 года, и рады видеть, что Нюрбургринг, Портимао и Имола дополнили пересмотренный календарь, — заявил исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри.

Ранее пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал гонку Гран-при Венгрии. Об этом писал NEWS.ru.

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