Французский гонщик команды «Хаас» Ромен Грожан заявил, что может покинуть «Формулу-1» после сезона-2020.
Если после середины сезона я пойму, что больше не имею интереса, что не хочу ездить по миру и хочу проводить больше времени с семьёй, то я могу закончить с «Формулой-1», — цитирует Грожана GrandPX.
Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) сделала официальное заявление об отмене этапа Гран-при «Формулы-1» в Китае из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Также FIA отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае, писал NEWS.ru.
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