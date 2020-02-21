https://static.news.ru/photo/6a9f1ff4-54ab-11ea-8f01-fa163e074e61_660.jpg Ромен Грожан Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Французский гонщик команды «Хаас» Ромен Грожан заявил, что может покинуть «Формулу-1» после сезона-2020.

Если после середины сезона я пойму, что больше не имею интереса, что не хочу ездить по миру и хочу проводить больше времени с семьёй, то я могу закончить с «Формулой-1», — цитирует Грожана GrandPX.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) сделала официальное заявление об отмене этапа Гран-при «Формулы-1» в Китае из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Также FIA отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае, писал NEWS.ru.