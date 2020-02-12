https://static.news.ru/photo/4db83318-4d93-11ea-931c-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/www.imago-images.de/Global Look Press

Международная автомобильная федерация (FIA) сделала официальное заявление об отмене этапа Гран-при «Формулы-1» в Китае из-за вспышки коронавируса.

FIA приняла эти меры для обеспечения здоровья и безопасности участников «Формулы-1», — сообщает пресс-служба организации.

В сообщении отмечается, что FIA продолжает тесно сотрудничать с командами, промоутером гонки и местными властями, чтобы отслеживать ситуацию по мере её развития. В данный момент изучается возможность переноса этапа на другие даты, если ситуация в Китае улучшится.

Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля.

Ранее FIA отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти 21 марта 2020 года в Санье, писал NEWS.ru.