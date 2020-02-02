https://static.news.ru/photo/03a39460-45c9-11ea-9441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная автомобильная федерация (FIA) отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае из-за вспышки коронавируса.

Из-за вспышки коронавируса «Формула-E» вместе с FIA и Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта КНР решили не проводить гонки в намеченную дату, — говорится в заявлении пресс-службы FIA.

Соревнования должны были пройти 21 марта 2020 года в Санье.

Международная автомобильная федерация (FIA) вместе со своими китайскими коллегами из ASN внимательно следит за эпидемиологической обстановкой и будет готова рассмотреть все возможные варианты. Гран-при «Формулы-1» в Китае может не состояться из-за коронавируса, ранее писал NEWS.ru.