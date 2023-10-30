Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по числу побед за один сезон

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Макс Ферстаппен

Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл 19-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года, проходивший в Мексике. Победа на соревнованиях, прошедших на автодроме имени братьев Родригес, стала для него 16-й по ходу сезона, что является рекордом среди пилотов «Формулы-1».

Вторым к финишу на Гран-при Мексики пришел британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», а третьим — монегаск Шарль Леклер («Феррари»). Ферстаппен выиграл 51-ю гонку в карьере и вышел на четвертое место в истории, догнав по этому показателю француза Алена Проста. Чаще него в «Формуле-1» побеждали немцы Себастьян Феттель (53 гонки), Михаэль Шумахер (91) и британец Льюис Хэмилтон (103).

Ферстаппен ранее досрочно стал чемпионом «Формулы-1». Это его третий подряд титул. В общем зачете пилот лидирует с 491 очком. Вторым идет его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (240 очков), на домашнем этапе Гран-при сошедший с дистанции на первом круге. Замыкает тройку лидеров текущего сезона Хэмилтон (220). В Кубке конструкторов досрочно победил «Ред Булл» (706 очков), на втором месте пока находится «Мерседес» (344), на третьем — «Феррари» (322).

Ранее сообщалось, что пилот Макс Ферстаппен досрочно завоевал первое место в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1» сезона 2023 года 7 октября. Чтобы гарантировать себе победу в текущем чемпионате, ему было достаточно набрать три очка на Гран-при Катара. Однако во время соревнований его преследователь в общем зачете и партнер по команде Серхио Перес попал в аварию на 11-м круге и не смог завершить гонку. Так, Ферстаппен выиграл третий титул.