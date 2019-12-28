https://static.news.ru/photo/9fa9f800-2a39-11ea-9bd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: JOE/youtube.com

Британский журналист, экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй пришёл к выводу, что уборные на заводах, где делают автомобили, служат общим индикатором состояния автопрома. Он рассказал о своих впечатлениях после посещения производств Toyota и Lada.

Если зайти в туалет на японском предприятии, сразу становится ясно, почему Toyota так надёжны и хорошо сделаны. Японское предприятие оснащено унитазами с подогревом и проигрывателем музыки. Некоторые из них даже делают анализы и на их основе рекомендуют изменить рацион питания. Туалеты на АвтоВАЗе Джеймс Мэй назвал омерзительными. Такое же впечатление у него осталось от посещения ЗИЛа.

Ранее аналитики сайта объявлений «Авито» изучили автомобили, которые пользуются наибольшим спросом в разных регионах России. Оказалось, что в целом по стране автолюбители предпочитают бюджетные отечественные марки, а в Москве и Санкт-Петербурге популярны немецкие авто, писал NEWS.ru.