Экс-пилот «Формулы-1»: на месте «Феррари» я бы уже избавился от Феттеля

https://static.news.ru/photo/dad16224-c6b0-11ea-8e6d-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Феттель Фото: HOCH ZWEI/Pool/Bryn Lennon/Global Look Press

Бывший гонщик «Формулы-1» Эдди Ирвайн считает, что «Феррари» нужно попрощаться с пилотом команды немцем Себастьяном Феттелем до завершения сезона-2020.

На месте руководства «Феррари» я бы избавился от Феттеля уже сейчас. Выплатил бы ему неустойку и взял молодого гонщика, кого угодно. Его присутствие разрушает команду изнутри, — цитирует Ирвайна PlanetF1.com.

Накануне СМИ писали, что Феттель перейдёт в «Ред Булл» после завершения сезона-2020. При этом переходе российский пилот Даниил Квят лишится места в команде «Альфа Таури». Но советник компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко опроверг слухи о переходе в команду «Формулы-1» «Ред Булл» Феттеля.

Ранее сообщалось, что Марко считает, что Феттель продолжит карьеру в «Формуле-1», если присоединится к «Мерседесу». После завершения текущего сезона Феттель покинет «Феррари», однако автогонщик отказался от предложения о сотрудничестве с «Макларен». Также NEWS.ru писал, что стало известно, кто сменит Сайнса в «Макларене».