Переход Феттеля в «Мерседес» может стать сенсацией «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/fa95c5ba-9c02-11ea-a442-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Феттель Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что четырёхкратный чемпиона мира Себастьян Феттель продолжит карьеру в «Формуле-1», если присоединится к «Мерседесу».

Себастьян продолжит карьеру, если присоединится к команде-победительнице. Это предельно ясная история, — цитирует Марко GPblog.

По его словам, если 32-летний немецкий пилот станет частью «Мерседеса», это «может стать сенсацией „Формулы-1“». Он считает, что это приведёт команду к постоянным призовым местам, если она сохранит «превосходную форму, как в прошлом».

После завершения текущего сезона Феттель покинет «Феррари», однако автогонщик отказался от предложения о сотрудничестве с «Макларен».

Ранее NEWS.ru писал, что стало известно, кто сменит Сайнса в «Макларене».